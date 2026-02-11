natoaktual.cz

    11. února 2026  20:31
    Spojenci se dohodli na nové distribuci odpovědností v rámci velitelské struktury Severoatlantické aliance. Itálie převezme velení nad Velitelstvím společných sil v Neapoli, které dosud vedly Spojené státy americké.  

    Italská akrobatická skupina Frecce Tricolori | foto: Lubomír Světničkanatoaktual.cz

    Velká Británie má převzít Velitelství společných sil v Norfolku a Německo s Polskem se budou střídat v čele Velitelství společných sil v Brunssumu.

    Všechna tři čtyřhvězdičková operační velitelství tak povedou evropští spojenci, zatímco USA si ponechají vedení všech tří složkových velitelství i post vrchního velitele spojeneckých sil v Evropě. Změny se budou zavádět postupně.

    Předseda Vojenského výboru NATO admirál Giuseppe Cavo Dragone uvedl, že spojenci se shodli na spravedlivějším rozdělení odpovědnosti, se silnější rolí Evropanů a zároveň s potvrzením závazku Spojených států k Alianci. Cílem má být Aliance silnější, jednotná a připravená na dnešní i budoucí výzvy.

    Velitelství v Neapoli pokrývá Středomoří, Balkán i části Blízkého východu a severní Afriky. Hrozby na jižním křídle se liší od východního křídla a zahrnují terorismus, nestabilitu. Přesun odpovědnosti podle něj neznamená oslabení role USA, ale přizpůsobení se změnám v globálním bezpečnostním prostředí.

    Zdroj: Decode39 (Itálie)

    vst; natoaktual.cz

