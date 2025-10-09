natoaktual.cz

    9. října 2025  15:58
    Spojenci v rámci NATO jednají o razantnější reakci na rostoucí provokace Vladimira Putina, včetně rozmístění ozbrojených dronů podél hranic s Ruskem a uvolnění pravidel pro alianční piloty, kteří by tak mohli v případě ohrožení střílet na ruská letadla.  

    Ruský úrtočný dron Šáhid/Geran | foto: @wartranslated

    Cílem těchto rozhovorů je zvýšit náklady Moskvy na její hybridní válku a zároveň stanovit jasná protiopatření po sérii incidentů, při nichž došlo k narušení vzdušného prostoru ruskými drony a letouny. Informovali o tom čtyři představitelé NATO obeznámení s průběhem jednání.

    Diskuse iniciovaly země první linie hraničící s Ruskem, které získaly podporu Francie a Velké Británie. Od té doby se jednání rozšířila na širší skupinu členských států v rámci 32členné Aliance. Mezi zvažované návrhy patří vyzbrojení sledovacích dronů, které dosud sloužily pouze ke shromažďování informací o ruských vojenských aktivitách, a také snížení prahu pro použití síly piloty hlídkujícími nad východní hranicí NATO, aby mohli rychleji reagovat na ruské hrozby. Další možností je pořádat alianční vojenská cvičení přímo v blízkosti ruských hranic, zejména v odlehlejších a méně monitorovaných oblastech.

    Zdroj: The Finacial Times (USA)

