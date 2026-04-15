Jednání se uskutečnila v rámci Programu NATO pro posílení obranného vzdělávání (DEEP), který partnerským zemím poskytuje poradenství a podporu v oblasti vojenského vzdělávání. Velitelé ázerbájdžánských vojenských škol delegaci informovali o dosavadním pokroku.
NATO uvedlo, že po loňské návštěvě expertů programu DEEP pokračují práce na vybudování schopnosti Ázerbájdžánu spravovat platformu elektronického vzdělávání. Cílem je rozšířit tento systém na celou strukturu vojenského vzdělávání v zemi. Program má zároveň podpořit i rozvoj ázerbájdžánského poddůstojnického sboru.
