    20. ledna 2026  16:48
    Severoatlantická aliance posílila vazby s Egyptem během návštěvy zvláštního zástupce generálního tajemníka NATO pro jižní sousedství Javiera Colominy, který byl v Káhiře.  

    ilustrační foto | foto: OSN

    Setkal se tam s egyptskými představiteli i zástupci regionálních organizací.

    Colomina jednal s egyptským ministrem zahraničí Badrem Abdelattím o partnerství NATO s Egyptem, včetně politického dialogu a praktické spolupráce. Mezi probíranými tématy byly mimo jiné boj proti terorismu, odminování a námořní bezpečnost. Obě strany také diskutovaly o posílení vztahů v rámci dokončování individuálně přizpůsobeného partnerského programu NATO–Egypt, který stanovuje priority spolupráce mezi Aliancí a partnerskou zemí.

    Během cesty se Colomina setkal i s dalšími vysokými egyptskými představiteli a vystoupil s úvodním projevem pro diplomaty na ministerstvu zahraničí. Navštívil rovněž sídlo Ligy arabských států v Káhiře, kde jednal s náměstkem generálního tajemníka a náčelníkem štábu Hossamem Zakím o vývoji politického dialogu mezi NATO a Ligou.

    Zdroj: The Brussels Times (Belgie)

    aam; natoaktual.cz

