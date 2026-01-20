Setkal se tam s egyptskými představiteli i zástupci regionálních organizací.
Colomina jednal s egyptským ministrem zahraničí Badrem Abdelattím o partnerství NATO s Egyptem, včetně politického dialogu a praktické spolupráce. Mezi probíranými tématy byly mimo jiné boj proti terorismu, odminování a námořní bezpečnost. Obě strany také diskutovaly o posílení vztahů v rámci dokončování individuálně přizpůsobeného partnerského programu NATO–Egypt, který stanovuje priority spolupráce mezi Aliancí a partnerskou zemí.
Během cesty se Colomina setkal i s dalšími vysokými egyptskými představiteli a vystoupil s úvodním projevem pro diplomaty na ministerstvu zahraničí. Navštívil rovněž sídlo Ligy arabských států v Káhiře, kde jednal s náměstkem generálního tajemníka a náčelníkem štábu Hossamem Zakím o vývoji politického dialogu mezi NATO a Ligou.
Zdroj: The Brussels Times (Belgie)