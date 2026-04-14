Současná generace dokáže operovat až 12 hodin s dosahem přibližně 200 kilometrů, přičemž nová verze má umožnit vícedenní lety. Rostoucí poptávka po podobných technologiích souvisí se snahou armád pořizovat levnější a snadněji vyrobitelné systémy.
Společnost založená v roce 2018 se původně zaměřovala na civilní využití, například v lesnictví, ale válka na Ukrajině vedla k posunu směrem k obrannému sektoru, který dnes tvoří většinu jejích příjmů. Kelluu se také zapojuje do aliančních cvičení a integrace dalších technologií, například při poskytování dat v reálném čase během společných operací. Firma Kelluu již dříve testovala své technologie v rámci programu DIANA při cvičeních aliančních ministerstev obrany.
Zdroj: Resilience Media (Velká Británie)