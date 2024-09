V takovém případě se internet přesune do vesmíru. Tento projekt, jehož hodnota činí 2,5 milionu dolarů a který byl zahájen 31. července 2024, je částečně financován z programu NATO Science for Peace and Security (SPS).

„Prostřednictvím tohoto projektu podporovaného SPS NATO spojujeme instituce, univerzity a telekomunikační společnosti, aby řešily naléhavou potřebu odolnějšího internetu a infrastruktury po celém světě,“ uvedl Dr. Eyup Turmus, poradce SPS a programový manažer NATO.

Konsorcium Hybrid Space/Submarine Architecture Ensuring Infosec of Telecommunications (HEIST), které vede tento projekt, si klade za cíl vyvinout hybridní síť kombinující podmořské kabely a satelitní komunikaci pro zajištění nepřetržitého toku dat. Projekt spojí stávající technologie, bude řešit právní a jurisdikční výzvy a podpoří mezinárodní spolupráci mezi NATO a partnery.

Zdroj: NATO(USA)