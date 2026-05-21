natoaktual.cz

Nové factboxy

Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Velení NATO vyzvalo k rychlejšímu posilování obrany

    21. května 2026  16:18
    Nutnost výrazně zrychlit dodávky vojenských kapacit pro obranu a odstrašení zdůraznili představitelé Severoatlantické aliance na jednání Vojenského výboru NATO v Bruselu před červencovým summitem v Ankaře.  

    Sídlo Severoatlantické aliance v Bruselu | foto: NATO Photos

    Předseda výboru Giuseppe Cavo Dragone uvedl, že Aliance musí zvýšit tempo zavádění potřebných kapacit.

    Jednání se zúčastnili náčelníci generálních štábů všech 32 členských států i vrchní velitelé NATO v Evropě a pro transformaci. Generální tajemník NATO Mark Rutte debatoval se zástupci armád o politických prioritách a cílech před summitem.

    Představitelé NATO zároveň vyzvali členské státy ke zvýšení obranných investic a zbrojařské firmy k rychlejšímu navyšování výroby. Diskuse se týkaly také aliančního plánování obrany, nových technologií a pokračujících operací NATO.

    Zdroj: The Brussels Times (Belgie)

    dkr; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media