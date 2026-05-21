Předseda výboru Giuseppe Cavo Dragone uvedl, že Aliance musí zvýšit tempo zavádění potřebných kapacit.
Jednání se zúčastnili náčelníci generálních štábů všech 32 členských států i vrchní velitelé NATO v Evropě a pro transformaci. Generální tajemník NATO Mark Rutte debatoval se zástupci armád o politických prioritách a cílech před summitem.
Představitelé NATO zároveň vyzvali členské státy ke zvýšení obranných investic a zbrojařské firmy k rychlejšímu navyšování výroby. Diskuse se týkaly také aliančního plánování obrany, nových technologií a pokračujících operací NATO.
