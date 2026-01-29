„Drony tu zůstanou. Roste jejich kvantita i kvalita,“ řekl Rutte účastníkům. Jako důkaz toho, že NATO musí zrychlit v oblasti detekce, sledování a neutralizace, poukázal na válku na Ukrajině i na nedávné incidenty spojené s narušením vzdušného prostoru spojenců.
Industry Day je pro NATO i praktickou příležitostí: Aliance zde firmám upřesňuje své požadavky a zároveň dává dodavatelům prostor představit řešení, která se dokážou zapojit do vícevrstvé a vícedoménové obranné architektury. Z operačního hlediska formují poptávku NATO zejména dva trendy: intenzivní nasazení dronů nad Ukrajinou a růst incidentů s drony v blízkosti území spojenců.
Od roku 2022 NATO rozšířilo původní cvičení proti dronům v Nizozemsku. Testují se zde postupy rušení, kybernetické zásahy i vrstvené obranné taktiky. Ukrajina se k cvičení připojila v roce 2024 a přinesla cenné zkušenosti z bojiště.
Zdroj: Inside Unmanned Systems (USA)