    29. ledna 2026  17:06
    Generální tajemník NATO Mark Rutte se zúčastnil Industry Day v rámci C-UAS Week. Akce přivedla více než 100 zástupců struktur NATO, spojeneckých zemí i průmyslu, aby diskutovali, jak nejlépe čelit rostoucí hrozbě malých dronů.  

    Operátoři dronů. | foto: NATO Photos

    „Drony tu zůstanou. Roste jejich kvantita i kvalita,“ řekl Rutte účastníkům. Jako důkaz toho, že NATO musí zrychlit v oblasti detekce, sledování a neutralizace, poukázal na válku na Ukrajině i na nedávné incidenty spojené s narušením vzdušného prostoru spojenců.

    Industry Day je pro NATO i praktickou příležitostí: Aliance zde firmám upřesňuje své požadavky a zároveň dává dodavatelům prostor představit řešení, která se dokážou zapojit do vícevrstvé a vícedoménové obranné architektury. Z operačního hlediska formují poptávku NATO zejména dva trendy: intenzivní nasazení dronů nad Ukrajinou a růst incidentů s drony v blízkosti území spojenců.

    Od roku 2022 NATO rozšířilo původní cvičení proti dronům v Nizozemsku. Testují se zde postupy rušení, kybernetické zásahy i vrstvené obranné taktiky. Ukrajina se k cvičení připojila v roce 2024 a přinesla cenné zkušenosti z bojiště.

