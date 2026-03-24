    NATO nepřekvapily zprávy o úniku informací z Maďarska do Ruska

    24. března 2026  16:06
    Zprávy o tom, že Maďarsko sdílelo s Kremlem citlivé informace z diskusí na neveřejných zasedáních Rady EU, vyvolaly obavy, že maďarská delegace při NATO by mohla představovat riziko pro utajované vojenské plány Aliance.  

    Maďarský premiér Viktor Orbán. | foto: NATO Photos

    Varování, že kontakty Maďarska s Ruskem představují bezpečnostní hrozbu, však pro úředníky v centrále NATO, kde se nacházejí některé z nejcitlivějších tajných informací v Evropě, „nejsou žádným překvapením“.

    „Nemyslím si, že to bylo nějaké velké překvapení,“ řekl serveru Euractiv zdroj z NATO. Druhý diplomatický zdroj zdůraznil, že Maďarsko se v rámci NATO chová jinak než vůči EU, která je pro maďarského premiéra Viktora Orbána oblíbeným politickým terčem.

    Deník The Washington Post informoval, že maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó pravidelně seznamoval svého ruského protějška Sergeje Lavrova s podrobnostmi z důvěrných jednání EU krátce po jejich skončení.

    Jeden z diplomatů NATO připustil, že některé části operačního plánování týkajícího se Ukrajiny se před maďarskými představiteli neprojednávají, a to zejména tehdy, když se týkají vojenské podpory a výcviku, na nichž se Maďarsko nepodílí.

    Zdroj: Euractiv (Francie)

    aam; natoaktual.cz

