Oba uvedli, že Ukrajina musí být stranou, která definuje podmínky jednání.

„Naším zásadním postojem je, že by neměla proběhnout žádná jednání bez Ukrajiny, a Ukrajina musí být tou stranou, která definuje podmínky,“ uvedl Støre. Starmer zdůraznil potřebu posílit po více jak tisící dnech války vojenskou i finanční podporu Ukrajině a dále uvalovat sankce na Rusko. Tím bychom mohli podle Starmera dostat Ukrajinu do co nejsilnější pozice pro zmíněná mírová jednání.

„Válku šlo ukončit pouze stažením Ruska z okupovaných území,“ souhlasil Støre se Starmerem a vyzval k ukončení konfliktu také kvůli vysokým lidským obětem. Starmer by měl následně zamířit do Estonska na summit lídrů Společných expedičních sil (Joint Expeditionary Force Leaders’ Summit).

Zdroj: Anadolu Agency (Turecko)