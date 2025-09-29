REPMUS je třítýdenní cvičení, kde námořnictva testují bezpilotní námořní systémy. Cvičení se zúčastnila námořnictva 24 zemí. Poprvé se zapojila i Ukrajina, která přispěla zkušenostmi přímo z fronty, zejména v oblasti využívání a rušení dronů.
Podle portugalských důstojníků je přínos Ukrajiny zásadní. „Ukrajina učí spojence, jak dosahovat výsledků s omezenými prostředky,“ uvedl portugalský ředitel námořního operačního experimentálního centra (OPEC) kapitán Nuno Palmeiro Ribeiro.
REPMUS propojuje akademickou sféru a průmysl s ozbrojenými silami. Evropské technologické a zbrojní společnosti přijely na letošní cvičení ve velkém počtu. Francouzská firma Akheros představila systém využívající umělou inteligenci, který se připojuje k dronům a analyzuje situaci na souši i na moři.
Německý Rheinmetall přivezl systém HERO, čtyřkřídlý kamikadze dron, který lze ovládat ze vzdálenosti 60 km. Finská společnost Kelluu vyvinula vodíkem poháněnou vzducholoď, která funguje jako dron a zároveň jako satelit a shromažďuje data pro ochranu kritické infrastruktury. Podle Severoatlantické aliance je testování takových inovací nezbytné, protože moderní konflikty přinášejí nové hrozby i výzvy.
Zdroj: Euronews (Francie)