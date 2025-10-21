natoaktual.cz

Hledáme stážisty

Máte zájem o stáž v Informačním
centru o NATO? Ozvěte se nám!

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Stoltenberg: Aliance zklamala Ukrajinu, Washington byl „poraženecký“

    21. října 2025  16:27
    Bývalý generální tajemník Severoatlantické aliance Jens Stoltenberg kritizuje spojence za to, že v letech 2023–2024 neposkytovali Ukrajině dostatečnou podporu.  

    Šéf NATO Jens Stoltenberg | foto: NATO Photos

    Ve své nové knize On My Watch: Leading NATO In A Time Of War (Za mého vedení: V čele NATO v době války), která vychází 23. října, uvádí, že v USA i Evropě panovala poraženecká nálada a že slíbené dodávky zbraní často nedorazily.

    Stoltenberg popisuje, že během svého působení v čele NATO čelil hlubokým rozporům mezi členskými státy v pohledu na Rusko, které přetrvávaly od anexe Krymu až po ruskou invazi v roce 2022. „Obě situace ukázaly hluboké neshody mezi členskými státy NATO v pohledu na Rusko,“ píše Stoltenberg. Zmiňuje také, že ruský prezident Vladimir Putin se během pandemie covidu stal izolovaným, což podle něj i podle bývalé německé kancléřky Angely Merkel přispělo k rozhodnutí zaútočit na Ukrajinu.

    „Naši partneři ve Washingtonu působili pasivně a poraženecky. Riskovali málo, nepřevzali iniciativu a skrývali svého prezidenta,“ řekl Stoltenberg. „Ale nebyly to jen Spojené státy, kdo Ukrajinu zklamal. Evropská unie slíbila dodat Ukrajině milion dělostřeleckých granátů od března 2023 do března 2024, ale dodána byla méně než polovina,“ pokračuje. Dodává, že Rusko s podporou Číny a Severní Koreje mělo převahu v opotřebovací válce. Na knižním veletrhu ve Frankfurtu uvedl, že NATO stále pomáhá příliš málo a příliš pomalu.

    „Musíme s Rusy mluvit. Ale když s nimi mluvíte, musí to být z pozice síly. Musí vědět, že podporujeme Ukrajince. Čím silnější budou Ukrajinci na bojišti, tím silnější bude jejich pozice u jednacího stolu,“ dodal Stoltenberg.

    Zdroj: Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda (ČR)

    vst; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media