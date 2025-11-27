Podle prohlášení Aliance jde o vůbec první rámec spolupráce NATO–Ukrajina, který se zaměřuje přímo na škálování prototypů a již otestovaných vojenských technologií.
Koordinaci aktivit z ukrajinské strany zajistí obranně-technologický klastr Brave1, zatímco NATO pověřilo svou Agenturu pro komunikaci a informace (NCIA) vedením prvního kola soutěžního financování. Úvodní výzva se zaměří na inovativní nástroje schopné čelit bezpilotním systémům, posílení protivzdušné obrany a zabezpečit komunikaci přímo na frontové linii – tedy tři oblasti, kde jsou potřeby na bojišti dlouhodobě nejpalčivější.
Týmy složené z ukrajinských a spojeneckých firem budou moci získat společné granty v celkové výši 10 milionů eur, které budou financovány rovným dílem ze strany NATO a Ukrajiny. Pokud bude pilotní fáze úspěšná, očekává se výrazné navýšení rozpočtu, který by měl v roce 2026 dosáhnout až 50 milionů eur.
Zdroj: Anadolu Ajansı (Turecko)