    27. listopadu 2025  15:34
    NATO a Ukrajina představily novou společnou iniciativu UNITE-Brave NATO, jejímž cílem je urychlit zavádění nejmodernějších obranných technologií na bojišti a posílit interoperabilitu mezi ukrajinskými a spojeneckými silami.  

    Vlajky Ukrajiny a Severoatlantické aliance | foto: NATO Photos

    Podle prohlášení Aliance jde o vůbec první rámec spolupráce NATO–Ukrajina, který se zaměřuje přímo na škálování prototypů a již otestovaných vojenských technologií.

    Koordinaci aktivit z ukrajinské strany zajistí obranně-technologický klastr Brave1, zatímco NATO pověřilo svou Agenturu pro komunikaci a informace (NCIA) vedením prvního kola soutěžního financování. Úvodní výzva se zaměří na inovativní nástroje schopné čelit bezpilotním systémům, posílení protivzdušné obrany a zabezpečit komunikaci přímo na frontové linii – tedy tři oblasti, kde jsou potřeby na bojišti dlouhodobě nejpalčivější.

    Týmy složené z ukrajinských a spojeneckých firem budou moci získat společné granty v celkové výši 10 milionů eur, které budou financovány rovným dílem ze strany NATO a Ukrajiny. Pokud bude pilotní fáze úspěšná, očekává se výrazné navýšení rozpočtu, který by měl v roce 2026 dosáhnout až 50 milionů eur.

    Zdroj: Anadolu Ajansı (Turecko)

    aam; natoaktual.cz

