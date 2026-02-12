natoaktual.cz

    Šéf NATO vyzývá k podpoře všech iniciativ směřujících k ukončení války na Ukrajině

    12. února 2026  8:35
    Generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte uvedl, že je třeba podporovat všechny iniciativy, které mohou urychlit konec války na Ukrajině.  

    Odstřelovačský výcvik ukrajinských vojáků v Polsku | foto: Armáda ČR

    Zdůraznil, že členské státy mohou vést vlastní diplomatické kroky, pokud zůstanou transparentní a koordinované s Aliancí. Podle něj je klíčové vedení Spojených států a americká administrativa má „úplně jasno“ o závažnosti situace. Rutte zároveň ocenil rostoucí obranné investice evropských zemí a jejich větší podíl na dodávkách zbraní Ukrajině.

    Rutte se rovněž vyjádřil o misi Arktická stráž (Arctic Sentry), která má sjednotit aktivity NATO v Arktidě pod jedno operační velení a posílit postavení Aliance v regionu.

    Zdroj: Anadolu Agency (Turecko)

    natoaktual.cz

