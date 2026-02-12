Zdůraznil, že členské státy mohou vést vlastní diplomatické kroky, pokud zůstanou transparentní a koordinované s Aliancí. Podle něj je klíčové vedení Spojených států a americká administrativa má „úplně jasno“ o závažnosti situace. Rutte zároveň ocenil rostoucí obranné investice evropských zemí a jejich větší podíl na dodávkách zbraní Ukrajině.
Rutte se rovněž vyjádřil o misi Arktická stráž (Arctic Sentry), která má sjednotit aktivity NATO v Arktidě pod jedno operační velení a posílit postavení Aliance v regionu.
Zdroj: Anadolu Agency (Turecko)