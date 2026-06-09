Výzkumná loď Alliance vyplula z Itálie a v první fázi programu zamíří k Islandu, kde bude během tří týdnů ověřovat autonomní technologie a systémy vyvíjené v rámci aliančního programu DIANA. „Task Force X-Arctic je o testování a integraci nových technologií v jednom z nejnáročnějších operačních prostředí na světě,“ uvedl admirál Pierre Vandier, vrchní velitel NATO pro transformaci.
Testování propojení systémů a sdílení dat v arktických podmínkách bude pokračovat během let 2026 a 2027, přičemž plnohodnotná demonstrační akce je plánována na léto 2027. Iniciativa je součástí aktivity Arctic Sentry, která posiluje dohled NATO v Arktidě pod velením Společného velitelství sil NATO v Norfolku.
Zdroj: The Brussels Times (Belgie)