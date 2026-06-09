natoaktual.cz

Nové factboxy

Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    NATO testuje bezosádkové technologie v Arktidě

    9. června 2026  18:37
    Severoatlantická aliance zahájila nový projekt Task Force X-Arctic zaměřený na testování bezosádkových systémů v Arktidě a severním Atlantiku.  

    ilustrační foto. | foto: Kanadské ministerstvo obrany

    Výzkumná loď Alliance vyplula z Itálie a v první fázi programu zamíří k Islandu, kde bude během tří týdnů ověřovat autonomní technologie a systémy vyvíjené v rámci aliančního programu DIANA. „Task Force X-Arctic je o testování a integraci nových technologií v jednom z nejnáročnějších operačních prostředí na světě,“ uvedl admirál Pierre Vandier, vrchní velitel NATO pro transformaci.

    Testování propojení systémů a sdílení dat v arktických podmínkách bude pokračovat během let 2026 a 2027, přičemž plnohodnotná demonstrační akce je plánována na léto 2027. Iniciativa je součástí aktivity Arctic Sentry, která posiluje dohled NATO v Arktidě pod velením Společného velitelství sil NATO v Norfolku.

    Zdroj: The Brussels Times (Belgie)

    vst; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media