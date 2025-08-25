„Přítomnost NATO ve Švédsku posiluje naši bezpečnost i odstrašující schopnost. Logistické centrum navíc přispěje k obraně severního křídla Aliance,“ uvedl švédský ministr obrany Pål Jonson.
Podle vlády bude mít základna v Enköpingu, městě ležícím severozápadně od Stockholmu, v době míru zhruba 70 zaměstnanců. „V případě zvýšené pohotovosti a v krajním případě i války se může velitelství rozšířit až na 160 pracovníků,“ stojí ve vládním prohlášení.
Ozbrojené síly dostaly za úkol připravit a vybudovat základnu tak, aby byla plně funkční do konce roku 2027. Jonson ve veřejnoprávní televizi SVT upřesnil, že úkoly střediska budou zahrnovat například přepravu paliva, munice či náhradních dílů.
Zdroj: Euractiv(Belgie)