    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    NATO zvažuje větší odstup mezi summity

    29. dubna 2026  20:20
    Severoatlantická aliance zvažuje ukončení praxe každoročních summitů, uvedlo několik diplomatických zdrojů.  

    Summit NATO ve Washingtonu. Slavnostní ceremonie k 75. výročí vzniku Aliance v Mellon Auditorium, kde byla v roce 1949 dvanácti státy podepsána Severoatlantická smlouva. | foto: NATO Photos

    Jedním z důvodů je snaha předejít napjatým setkáním s prezidentem Spojených států Donaldem Trumpem, jehož administrativa opakovaně kritizuje ostatní členy Aliance, například za nedostatečnou podporu amerických operací proti Íránu.

    Summity se konají každoročně od roku 2021, letos se mají uskutečnit v Ankaře. Některé státy však prosazují jejich omezení, například na dvouletý interval, a zvažuje se i možnost, že by se summit v roce 2028 vůbec nekonal. Konečné rozhodnutí učiní podle zdrojů generální tajemník NATO Mark Rutte.

    Vedle Trumpa hrají roli i širší faktory, včetně tlaku na rychlé výsledky, který může odvádět pozornost od dlouhodobého plánování. „Lepší je méně summitů než špatné summity,“ uvedl jeden z diplomatů. Současné napětí v Alianci souvisí i s požadavky na zvýšení obranných výdajů či spory kolem americké zahraniční politiky.

    Zdroj: The Japan Times (Japonsko)

    vst; natoaktual.cz

