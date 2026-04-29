Jedním z důvodů je snaha předejít napjatým setkáním s prezidentem Spojených států Donaldem Trumpem, jehož administrativa opakovaně kritizuje ostatní členy Aliance, například za nedostatečnou podporu amerických operací proti Íránu.
Summity se konají každoročně od roku 2021, letos se mají uskutečnit v Ankaře. Některé státy však prosazují jejich omezení, například na dvouletý interval, a zvažuje se i možnost, že by se summit v roce 2028 vůbec nekonal. Konečné rozhodnutí učiní podle zdrojů generální tajemník NATO Mark Rutte.
Vedle Trumpa hrají roli i širší faktory, včetně tlaku na rychlé výsledky, který může odvádět pozornost od dlouhodobého plánování. „Lepší je méně summitů než špatné summity,“ uvedl jeden z diplomatů. Současné napětí v Alianci souvisí i s požadavky na zvýšení obranných výdajů či spory kolem americké zahraniční politiky.
