„Investujme do míru a do udržitelné energie,“ prohlásil belgický politik Joe D’Haese při projevu k davu v parku.

Přestože byl protest zaměřen především proti NATO a válce v Pásmu Gazy, mnoho Íránců se k demonstraci připojilo v reakci na útoky Spojených států na tři klíčová íránská jaderná zařízení. Demonstranti nesli transparenty s nápisy jako „Žádná válka s Íránem“ nebo „Ruce pryč od Íránu“.

Arno van der Veen, mluvčí hnutí Counter Summit Coalition for Peace and Justice, která akci zorganizovala, uvedl, že role NATO se stala problematickou poté, co se Spojené státy rozhodly podpořit Izrael ve válce proti Íránu.

Aktivisté kritičtí vůči NATO bývají často obviňováni z proruských postojů. Van der Veen však zdůraznil, že jeho organizace odsuzuje jak ruský, tak americký imperialismus.

Zdroj: Euronews (Francie)