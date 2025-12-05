natoaktual.cz

    5. prosince 2025  14:26
    Velitelství spojeneckých sil NATO (ACO) aktualizovalo působnost svých podřízených velitelství s cílem posílit vojenské postavení Aliance v euroatlantickém prostoru.  

    Severoatlantická aliance. Ilustrační foto. | foto: NATO Photos

    Oznámilo to Vrchní velitelství spojeneckých sil v Evropě (SHAPE). Změna přesouvá odpovědnost za Dánsko, Švédsko a Finsko z Velitelství společných sil (JFC) Brunssum na nejnovější alianční velitelství – Velitelství společných sil Norfolk (JFC Norfolk).

    „Vzhledem k tomu, jak se naši protivníci seskupují a působí po celém světě, je nezbytné maximálně posílit euroatlantickou oblast a upevnit naši pozici na Dalekém severu,“ uvedl na tiskové konferenci vrchní velitel spojeneckých sil v Evropě (SACEUR), generál Alexus G. Grynkewich. Nově bude oblast odpovědnosti JFC Norfolk zahrnovat Dánsko, Finsko, Island, Norsko, Švédsko a Velkou Británii, vedle dosavadního zaměření na Atlantik.

    NATO má tři velitelství společných sil – v Neapoli, Brunssumu a Norfolku. Ta působí v rámci SHAPE a zajišťují plánování, řízení a koordinaci vojenských operací. Každé z nich odpovídá za vlastní geografickou oblast.

    Zdroj: Anadolu Agency (Turecko)

    aam; natoaktual.cz

