Oznámilo to Vrchní velitelství spojeneckých sil v Evropě (SHAPE). Změna přesouvá odpovědnost za Dánsko, Švédsko a Finsko z Velitelství společných sil (JFC) Brunssum na nejnovější alianční velitelství – Velitelství společných sil Norfolk (JFC Norfolk).
„Vzhledem k tomu, jak se naši protivníci seskupují a působí po celém světě, je nezbytné maximálně posílit euroatlantickou oblast a upevnit naši pozici na Dalekém severu,“ uvedl na tiskové konferenci vrchní velitel spojeneckých sil v Evropě (SACEUR), generál Alexus G. Grynkewich. Nově bude oblast odpovědnosti JFC Norfolk zahrnovat Dánsko, Finsko, Island, Norsko, Švédsko a Velkou Británii, vedle dosavadního zaměření na Atlantik.
NATO má tři velitelství společných sil – v Neapoli, Brunssumu a Norfolku. Ta působí v rámci SHAPE a zajišťují plánování, řízení a koordinaci vojenských operací. Každé z nich odpovídá za vlastní geografickou oblast.
Zdroj: Anadolu Agency (Turecko)