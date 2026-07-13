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    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    NATO spouští protidronový program za 40 miliard dolarů

    13. července 2026  16:38
    Severoatlantická aliance oznámila vznik společného trhu s prostředky proti bezpilotním letounům v hodnotě přes 40 miliard dolarů v rámci iniciativy Drone Edge.  

    Operátoři dronů. | foto: NATO Photos

    Program počítá se společným pořizováním ověřených systémů, rozšířením výcviku operátorů dronů a společnými nákupy průzkumných bezpilotních prostředků.

    Německo krátce poté schválilo obranný balíček za 9,5 miliardy eur, jehož součástí je námořní laserový systém proti dronům vyvinutý společnostmi Rheinmetall a MBDA. Systém má chránit fregaty před levnými bezpilotními prostředky, aniž by bylo nutné používat drahé protiletadlové střely.

    Program vychází ze zkušeností z války na Ukrajině, které ukázaly, že ničení levných dronů nákladnými raketami je dlouhodobě neudržitelné. Nová iniciativa má prosazovat cenově efektivnější způsoby obrany, například prostřednictvím elektronického boje, speciální munice nebo záchytných dronů. Certifikaci nových systémů zajistí inovační centrum NATO v lotyšské Séliji.

    Zdroj: Digital Shield (Španělsko)

    dkr; natoaktual.cz

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