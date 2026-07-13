Program počítá se společným pořizováním ověřených systémů, rozšířením výcviku operátorů dronů a společnými nákupy průzkumných bezpilotních prostředků.
Německo krátce poté schválilo obranný balíček za 9,5 miliardy eur, jehož součástí je námořní laserový systém proti dronům vyvinutý společnostmi Rheinmetall a MBDA. Systém má chránit fregaty před levnými bezpilotními prostředky, aniž by bylo nutné používat drahé protiletadlové střely.
Program vychází ze zkušeností z války na Ukrajině, které ukázaly, že ničení levných dronů nákladnými raketami je dlouhodobě neudržitelné. Nová iniciativa má prosazovat cenově efektivnější způsoby obrany, například prostřednictvím elektronického boje, speciální munice nebo záchytných dronů. Certifikaci nových systémů zajistí inovační centrum NATO v lotyšské Séliji.
Zdroj: Digital Shield (Španělsko)