Desetidenních manévrů v deseti zemích se účastní asi 3 000 vojáků z USA, Velké Británie a dalších 22 států. Cvičení prověřuje reakce na infiltrace, sabotážní akce, kybernetické útoky a další hybridní hrozby spojované s Ruskem.
Součástí výcviku jsou operace na souši, na moři i ve vzduchu ve Středomoří, Baltském i Černém moři. U řeckého pobřeží američtí a řečtí vojáci nacvičovali seskoky z letounu C-130, přesun čluny a útok na základnu nepřátelských sil.
Cvičení zároveň zdůrazňuje význam americké vojenské přítomnosti v Evropě v době debat o možném omezení podpory evropských spojenců ze strany administrativy prezidenta Donalda Trumpa.
Zdroj: News.az (Ázerbájdžán)