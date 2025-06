Očekává se, že členské státy NATO návrh formálně schválí během nadcházejícího dvoudenního summitu v Haagu.

Pokud bude dohoda přijata, budou mít všechny členské země kromě Španělska čas do roku 2035 na dosažení cíle 5 % HDP. Dohoda stanovuje, že minimálně 3,5 % HDP má být určeno na základní vojenské potřeby, zatímco zbývajících 1,5 % může být využito na související výdaje.

Španělský premiér Pedro Sánchez se proti návrhu postavil. „Plně respektujeme legitimní rozhodnutí ostatních zemí navýšit investice do obrany, ale my to neuděláme,“ uvedl.

Dodal, že Španělsko je schopno splnit všechny své závazky vůči NATO – ať už jde o personál, nebo vybavení – i s výdaji ve výši pouze 2,1 % HDP. Španělsko patří dlouhodobě mezi země s nejnižšími obrannými výdaji v rámci Aliance.

Zdroj: Deutsche Welle (Německo)