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    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    NATO sníží počet vojáků v Kosovu

    12. června 2026  16:18
    Severoatlantická aliance oznámila, že během příštího roku postupně sníží počet příslušníků mírové mise KFOR v Kosovu.  

    Jednotky KFOR v Kosovu | foto: Lubomír Světničkanatoaktual.cz

    Podle vrchního velitele spojeneckých sil v Evropě Alexuse Grynkewiche se bezpečnostní situace zlepšila a místní bezpečnostní složky jsou nyní schopnější zajišťovat stabilitu.

    Aliance již v lednu ukončila nasazení záložních jednotek, které byly do Kosova vyslány po násilnostech a útocích na vojáky KFOR v roce 2023. Tehdy bylo do země nasazeno téměř 1 000 dodatečných vojáků, což představovalo největší posílení mise za více než deset let.

    NATO zdůraznilo, že snižování stavů bude probíhat postupně v rámci běžných rotací a může být kdykoli zastaveno nebo zvráceno, pokud by se bezpečnostní situace zhoršila. Aliance zároveň potvrdila svůj závazek vůči západnímu Balkánu a podporu dialogu mezi Srbskem a Kosovem pod záštitou Evropské unie.

    Zdroj: Anadolu Agency (Turecko)

    vst; natoaktual.cz

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