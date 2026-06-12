Podle vrchního velitele spojeneckých sil v Evropě Alexuse Grynkewiche se bezpečnostní situace zlepšila a místní bezpečnostní složky jsou nyní schopnější zajišťovat stabilitu.
Aliance již v lednu ukončila nasazení záložních jednotek, které byly do Kosova vyslány po násilnostech a útocích na vojáky KFOR v roce 2023. Tehdy bylo do země nasazeno téměř 1 000 dodatečných vojáků, což představovalo největší posílení mise za více než deset let.
NATO zdůraznilo, že snižování stavů bude probíhat postupně v rámci běžných rotací a může být kdykoli zastaveno nebo zvráceno, pokud by se bezpečnostní situace zhoršila. Aliance zároveň potvrdila svůj závazek vůči západnímu Balkánu a podporu dialogu mezi Srbskem a Kosovem pod záštitou Evropské unie.
Zdroj: Anadolu Agency (Turecko)