Mluvčí Severoatlantické aliance plukovník Martin O’Donnell uvedl, že NATO bude bránit Bulharsko před případnou íránskou odvetou poté, co Bulharsko schválilo přítomnost amerických tankovacích letounů na svém území. Bulharský parlament povolil nasazení až osmi amerických letounů KC-135 a 250 vojáků na základně Bezmer od 24. července do 1. října.
Americký létající tanker KC-135
| foto: Lubomír Světnička, natoaktual.cz
Írán dříve Sofii varoval před spoluúčastí na americké vojenské kampani proti Teheránu a vyzval, aby se Bulharsko nestalo „komplicem agresorů“. Bulharský premiér Rumen Radev zdůraznil, že letouny mají sloužit výhradně logistickým účelům a nebudou podporovat vojenské operace z bulharského území.
Zdroj: bne IntelliNews (Německo)