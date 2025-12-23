Podle zpravodajských dokumentů Moskva pracuje na prostředku, který by dokázal ve vesmíru uvolnit statisíce drobných fragmentů a ve velkém měřítku ohrozit satelity na oběžné dráze.
Předpokládá se, že úlomky by měly velikost jen několika milimetrů a nebyly by snadno zjistitelné ani pozemními, ani vesmírnými systémy určenými ke sledování objektů ve vesmíru. To by podle zpravodajců ztížilo jednoznačné připsání případného útoku Rusku. Zpravodajské služby zároveň odhadují, že po takovém zásahu by fragmenty a trosky z poškozených satelitů postupně padaly zpět k Zemi, přičemž by mohly představovat riziko i pro další objekty na oběžné dráze.
Dokumenty uvádějí, že Rusko považuje satelity Starlink za mimořádně vážnou hrozbu, zejména kvůli jejich roli při podpoře Ukrajiny během ruské invaze. Řada západních zemí už dříve veřejně varovala před rostoucími hrozbami, které Rusko představuje pro satelitní systémy klíčové pro vojenské i ekonomické účely.
Zdroj: Ukrainska pravda (Ukrajina)