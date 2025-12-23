natoaktual.cz

Nové factboxy

Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    NATO se domnívá, že Rusko vyvíjí zbraně proti Starlinku

    23. prosince 2025  14:07
    Zpravodajské služby dvou zemí NATO mají podezření, že Rusko vyvíjí nové zbraně zaměřené proti satelitům, zejména proti systému satelitní komunikace Starlink Elona Muska.  

    ilustrační snímek | foto: NASA

    Podle zpravodajských dokumentů Moskva pracuje na prostředku, který by dokázal ve vesmíru uvolnit statisíce drobných fragmentů a ve velkém měřítku ohrozit satelity na oběžné dráze.

    Předpokládá se, že úlomky by měly velikost jen několika milimetrů a nebyly by snadno zjistitelné ani pozemními, ani vesmírnými systémy určenými ke sledování objektů ve vesmíru. To by podle zpravodajců ztížilo jednoznačné připsání případného útoku Rusku. Zpravodajské služby zároveň odhadují, že po takovém zásahu by fragmenty a trosky z poškozených satelitů postupně padaly zpět k Zemi, přičemž by mohly představovat riziko i pro další objekty na oběžné dráze.

    Dokumenty uvádějí, že Rusko považuje satelity Starlink za mimořádně vážnou hrozbu, zejména kvůli jejich roli při podpoře Ukrajiny během ruské invaze. Řada západních zemí už dříve veřejně varovala před rostoucími hrozbami, které Rusko představuje pro satelitní systémy klíčové pro vojenské i ekonomické účely.

    Zdroj: Ukrainska pravda (Ukrajina)

    aam; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media