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    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    NATO schválilo modernizaci palivové sítě za 27 miliard eur

    23. července 2026  14:52
    Členské státy Severoatlantické aliance schválily rozsáhlou modernizaci vojenského palivového systému. Výbor všech 32 velvyslanců schválil největší společně financovaný projekt v historii NATO, jehož cílem je modernizovat 10 000 kilometrů dlouhou potrubní síť z doby studené války a propojit stávající západoevropskou infrastrukturu s palivovou sítí ve východní a severní části Aliance.  

    Energetický závod (ilustrační foto) | foto: Evropská unie

    Projekt je klíčovým krokem k posílení obranyschopnosti pro případ potenciálního konfliktu s Ruskem. Celá modernizace zabere až tři desetiletí a bude zahrnovat desítky dílčích staveb od vylepšení samotných produktovodů až po budování nových velkokapacitních skladů paliv. Spojeneckým jednotkám na východním a jihovýchodním křídle to zajistí nepřetržitý přístup k pohonným hmotám potřebným pro plnou bojovou připravenost. Generální tajemník NATO Mark Rutte označil modernizaci za historický krok, který posílí logistické zabezpečení a bojovou připravenost Aliance.

    Zdroj: Politico (Belgie)

    maj; natoaktual.cz

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