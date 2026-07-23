Projekt je klíčovým krokem k posílení obranyschopnosti pro případ potenciálního konfliktu s Ruskem. Celá modernizace zabere až tři desetiletí a bude zahrnovat desítky dílčích staveb od vylepšení samotných produktovodů až po budování nových velkokapacitních skladů paliv. Spojeneckým jednotkám na východním a jihovýchodním křídle to zajistí nepřetržitý přístup k pohonným hmotám potřebným pro plnou bojovou připravenost. Generální tajemník NATO Mark Rutte označil modernizaci za historický krok, který posílí logistické zabezpečení a bojovou připravenost Aliance.
Zdroj: Politico (Belgie)