Spojenci mají stále větší obavy z rychlého vyčerpávání zásob moderních raketových systémů a protivzdušné obrany. Aliance proto řeší hlavně potřebu výrazně navýšit výrobu zbraní a posílit obranný průmysl.
Podle představitelů NATO je potřeba výrazně navýšit výrobu munice i vojenské techniky. Aliance zároveň řeší, jak rychle doplnit vyčerpané zásoby a zvýšit připravenost členských států pro případ dalších krizí.
Setkání přichází v době rostoucího bezpečnostního napětí ve světě. Vojenští představitelé upozorňují, že současné konflikty ukazují, jak rychle mohou moderní války spotřebovat zásoby zbraní a jak důležitá je dlouhodobá připravenost aliančních států.
Zdroj: Euronews (Francie)