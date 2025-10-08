natoaktual.cz

    8. října 2025  20:58
    Rusko podle amerického Institutu pro studium války (ISW) zintenzivnilo propagandu a psychologické operace proti státům Severoatlantické aliance a vstoupilo do takzvané „fáze nula“ příprav na možný konflikt s NATO.  

    Ruské strategické raketové síly | foto: mil.ru

    Tato fáze má podle analytiků vytvořit podmínky pro případnou rozsáhlou válku. ISW upozorňuje na rostoucí hybridní aktivity Moskvy – od sabotáží a rušení GPS signálu až po nedávné narušení polského vzdušného prostoru desítkami dronů.

    Součástí informační kampaně je i tvrzení ruské rozvědky SVR, že Velká Británie údajně plánuje zinscenovaný útok s využitím ruských vojáků bojujících na ukrajinské straně. Podle ISW jde o další z řady operací pod falešnou vlajkou, které mají rozdělit evropskou veřejnost a oslabit podporu Ukrajině.

    „Tvrzení SVR z 6. října navazuje na podobná falešná obvinění mířená na evropské státy, jako jsou Polsko, Moldavsko a Srbsko, a SVR v posledních týdnech vydává tato prohlášení stále častěji, což představuje nový koordinovaný vzorec činnosti,“ napsal ISW.

    „Rusko se snaží přimět Evropany, aby omezili svou podporu Ukrajině ze strachu, že její pokračování povede ke zvýšení otevřených či skrytých útoků ze strany Ruska,“ napsal ISW. Od masivního dronového incidentu nad Polskem hlásí podezřelé aktivity i Dánsko, Nizozemsko, pobaltské státy či Rumunsko. Moskva přitom jakoukoli odpovědnost popírá.

    Zdroj: TVP World (Polsko)

    vst; natoaktual.cz

