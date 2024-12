James Apparthurai hovoří o desítkách až stovkách hybridních útoků a jako příklad uvedl nejrůznější sabotáže, poškození podmořských kabelů nebo žhářské útoky. Zmínil také útok v anglickém Salisbury v roce 2018, kdy Rusko použilo chemickou zbraň novičok.

Appathurai zdůraznil, že NATO musí jasněji vymezit hranice hybridních útoků, které by mohly vyvolat kolektivní odpověď podle článku 5. „Musíme být mezi sebou a vůči Rusku jasnější o tom, co by mohlo spustit naši reakci,“ řekl. Dodal, že NATO pracuje na aktualizaci strategie hybridní války, původně přijaté v roce 2015, aby lépe čelilo hrozbám nejen ze strany Ruska, ale i Číny, Íránu a Severní Koreje. „Vidíme nyní to, co by bylo před pěti lety naprosto nepřijatelné, ale už jsme si na to zvykli, a to je velmi nebezpečné,“ upozornil. Nová strategie by měla být schválena na summitu NATO v roce 2025 a měla by obsahovat konkrétní kroky k prevenci a deeskalaci hybridních hrozeb.

Zdroj: Sky news (Velká Británie)