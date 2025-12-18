natoaktual.cz

Nové factboxy

Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    NATO schválilo vojenský rozpočet na rok 2026

    18. prosince 2025  17:13
    Spojenci v Severoatlantické alianci se dohodli na společně financovaných rozpočtech NATO na rok 2026 a schválili navýšení výdajů zaměřených na posílení připravenosti a vojenských schopností.  

    Sídlo Severoatlantické aliance v Bruselu | foto: NATO Photos

    Podle dohody byl civilní rozpočet NATO pro rok 2026 stanoven na 623 milionů dolarů, zatímco vojenský rozpočet dosáhne 2,83 miliardy dolarů.

    Rozhodnutí bylo přijato na zasedání Severoatlantické rady. NATO ve svém prohlášení uvedlo, že společně financované rozpočty na rok 2026 podpoří klíčové schopnosti a posílí připravenost Aliance, což má přispět k tomu, aby bylo NATO „silnější, spravedlivější a smrtící“.

    Rozpočet má podpořit vojenskou adaptaci NATO, zlepšit interoperabilitu mezi spojeneckými silami a posílit prevenci i zvládání krizí, stejně jako kooperativní bezpečnost. Financování bude nadále směřovat také na integrovanou velitelskou strukturu NATO, výcvik a cvičení pod vedením Aliance a mise i na podporu budování obranných kapacit partnerských zemí.

    Zdroj: Anadolu Ajansı (Turecko)

    vst; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media