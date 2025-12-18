Podle dohody byl civilní rozpočet NATO pro rok 2026 stanoven na 623 milionů dolarů, zatímco vojenský rozpočet dosáhne 2,83 miliardy dolarů.
Rozhodnutí bylo přijato na zasedání Severoatlantické rady. NATO ve svém prohlášení uvedlo, že společně financované rozpočty na rok 2026 podpoří klíčové schopnosti a posílí připravenost Aliance, což má přispět k tomu, aby bylo NATO „silnější, spravedlivější a smrtící“.
Rozpočet má podpořit vojenskou adaptaci NATO, zlepšit interoperabilitu mezi spojeneckými silami a posílit prevenci i zvládání krizí, stejně jako kooperativní bezpečnost. Financování bude nadále směřovat také na integrovanou velitelskou strukturu NATO, výcvik a cvičení pod vedením Aliance a mise i na podporu budování obranných kapacit partnerských zemí.
Zdroj: Anadolu Ajansı (Turecko)