NATO chce aktualizovat svou strategii boje proti hybridní válce z roku 2015. Podle spojenců by měl být kladen větší důraz na lepší sdílení zpravodajských informací, ochranu kritické infrastruktury a spolupráci se soukromým sektorem. Budoucí revize je reakcí na narůstající hrozby ze strany Číny a Ruska.

Existují názory, že pokud by hybridní útok překročil určitou hranici, NATO by mohlo aktivovat článek 5 Severoatlantické smlouvy. Nicméně odborníci tvrdí, že Rusko si je těchto kalkulací vědomo a pravděpodobně udrží intenzitu útoků pod úrovní, která by byla považována za plnohodnotnou válku.

Zdroj: Deutsche Welle (Německo)