    Spojenci jsou rozpolceni v otázce reakce na opakované ruské narušování aliančního vzdušného prostoru

    25. září 2025  13:21
    Členské státy Severoatlantické aliance se rozcházejí v názoru, jak reagovat na opakovaná narušení aliančního vzdušného prostoru Ruskem.  

    Ruský úrtočný dron Šáhid/Geran | foto: @wartranslated

     Po mimořádném zasedání Severoatlantické rady na žádost Estonska všechny členské státy schválily prohlášení, které říká, že Aliance využije všechny nezbytné vojenské i nevojenské nástroje k obraně a odstrašení hrozeb.

    Zástupci několika aliančních států však požadovali, aby společné prohlášení po jednání obsahovalo pevnější postoj s možností, že jakékoliv další porušení vzdušného prostoru ze strany Ruska bude řešeno silou, a to včetně pilotovaných letadel. Německo a některé středomořské země však podle představitelů NATO tlačily na vynechání tohoto znění z prohlášení, protože se obávaly, že by mohlo vést k eskalaci. Konečné prohlášení tak kvůli tomu zaujalo vcelku neutrální pozici.

    Přesto, že jen za poslední dva týdny Rusko vypustilo 21 dronů směrem k Polsku, ruský útočný dron vstoupil do rumunského vzdušného prostoru, tři ruské stroje přeletěly Estonsko bez povolení a s vypnutými transpondéry a ruské vojenské letadlo minulý víkend prolétlo nízko nad německou fregatou v Baltském moři. Norsko navíc v pondělí oznámilo, že Rusko letos narušilo jeho vzdušný prostor třikrát.

    „Musíme reagovat přiměřeně, včetně případného sestřelení ruského letadla. To, co se v posledních dnech stalo v Polsku a Estonsku a co se děje na Ukrajině už čtyři roky, se týká nás všech. Pokud nebudeme držet při sobě, dřív nebo později se to stane i nám,“ uvedl český prezident Petr Pavel. Jeden z představitelů Aliance se domnívá, že Rusko zkoumá slabá místa v obraně NATO a sbírá informace o tom, jak daleko je ochotná zajít při ochraně svého vzdušného prostoru. Tato obava není ojedinělá.

    Podle německého ministra obrany Borise Pistoria by se však NATO nemělo nechat vtáhnout do ruské pasti vyprovokované eskalace a vyzývá k rozvaze při dalších krocích Aliance. Vrchní velitel spojeneckých sil v Evropě generál Alexus Grynkewich připomíná, že sestřelení dronu je jednodušší než pilotovaného letadla kvůli vyššímu riziku eskalace konfliktu. Dále Grynkewich poznamenal, že jednotlivé státy mají rozdílné představy o tom, kdy by měly zasáhnout národní síly versus síly NATO.

    Zdroj: CNN (USA)

