Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Setkání NATO s filmaři vyvolala obvinění z propagandy

    4. května 2026  16:37
    Severoatlantická aliance pořádá neveřejná setkání se scenáristy, režiséry a producenty v Evropě i USA, což vyvolalo kritiku, že se snaží využít kulturní sektor k šíření své agendy.  

    Podle informací Guardianu se podobné schůzky konaly v Los Angeles, Bruselu a Paříži a další je plánována na červen v Londýně ve spolupráci s Writers’ Guild of Great Britain.

    Tématem diskuse bude „vyvíjející se bezpečnostní situace v Evropě a mimo ni“. Setkání se bude konat podle pravidla Chatham House – kdy účastníci mohou využívat získané informace, ale nesmějí odhalit identitu ostatních účastníků. Podle organizátorů již vedla k několika projektům inspirovaným těmito diskusemi. NATO uvádí, že cílem je přiblížit fungování Aliance a podpořit dialog s tvůrci.

    Část pozvaných však reagovala kriticky a označila iniciativu za snahu o propagandu. Někteří upozorňují na riziko, že tvůrci mohou přebírat informace bez dostatečné kritické reflexe. Jiní naopak zdůrazňují, že jde o dobrovolná setkání umožňující otevřenou výměnu názorů.

    „Přišlo mi to necitlivé a šílené prezentovat to jako nějakou pozitivní příležitost. Mnoho lidí, včetně mě, má přátele a rodinu nebo sami pocházejí ze zemí, které nejsou v NATO a které trpěly pod válkami, do nichž se NATO zapojilo a které podporovalo,“ řekl Alan O’Gorman, scenárista filmu Christy, který získal cenu za nejlepší film na Irish Film & Television Awards 2026.

