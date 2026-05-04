Podle informací Guardianu se podobné schůzky konaly v Los Angeles, Bruselu a Paříži a další je plánována na červen v Londýně ve spolupráci s Writers’ Guild of Great Britain.
Tématem diskuse bude „vyvíjející se bezpečnostní situace v Evropě a mimo ni“. Setkání se bude konat podle pravidla Chatham House – kdy účastníci mohou využívat získané informace, ale nesmějí odhalit identitu ostatních účastníků. Podle organizátorů již vedla k několika projektům inspirovaným těmito diskusemi. NATO uvádí, že cílem je přiblížit fungování Aliance a podpořit dialog s tvůrci.
Část pozvaných však reagovala kriticky a označila iniciativu za snahu o propagandu. Někteří upozorňují na riziko, že tvůrci mohou přebírat informace bez dostatečné kritické reflexe. Jiní naopak zdůrazňují, že jde o dobrovolná setkání umožňující otevřenou výměnu názorů.
„Přišlo mi to necitlivé a šílené prezentovat to jako nějakou pozitivní příležitost. Mnoho lidí, včetně mě, má přátele a rodinu nebo sami pocházejí ze zemí, které nejsou v NATO a které trpěly pod válkami, do nichž se NATO zapojilo a které podporovalo,“ řekl Alan O’Gorman, scenárista filmu Christy, který získal cenu za nejlepší film na Irish Film & Television Awards 2026.
Zdroj: The Guardian (Velká Británie)