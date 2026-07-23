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    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    NATO potvrzuje podporu Ukrajině po změně ve velení armády

    23. července 2026  14:20
    Severoatlantická aliance nebude měnit svou strategii podpory Ukrajiny po personálních změnách v jejím armádním velení. Poradce předsedy Vojenského výboru NATO pro veřejné záležitosti a strategickou komunikaci Giovanni Galoforo zdůraznil, že jmenování Mychajla Drapatého do funkce hlavního velitele Ozbrojených sil Ukrajiny nepovede k žádným změnám ve vojenské spolupráci.  

    Vlajky Ukrajiny a Severoatlantické aliance | foto: NATO Photos

    Personální rotace jsou podle něj běžnou součástí fungování armád a alianční strategie podpory Ukrajiny zůstává jasná a neměnná.

    Ke změně ve vedení ukrajinské armády došlo po šesti dnech protestů. Prezident Volodymyr Zelenskyj odvolal z funkce dosavadního hlavního velitele Oleksandra Syrského a na jeho místo jmenoval Mychajla Drapatého. Nový velitel následně uvedl, že od prezidenta obdržel pokyn pokračovat a zintenzivnit ofenzivní operace a dále posilovat schopnosti ukrajinských ozbrojených sil.

    Zdroj: UA.News (Ukrajina)

    maj; natoaktual.cz

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