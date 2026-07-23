Personální rotace jsou podle něj běžnou součástí fungování armád a alianční strategie podpory Ukrajiny zůstává jasná a neměnná.
Ke změně ve vedení ukrajinské armády došlo po šesti dnech protestů. Prezident Volodymyr Zelenskyj odvolal z funkce dosavadního hlavního velitele Oleksandra Syrského a na jeho místo jmenoval Mychajla Drapatého. Nový velitel následně uvedl, že od prezidenta obdržel pokyn pokračovat a zintenzivnit ofenzivní operace a dále posilovat schopnosti ukrajinských ozbrojených sil.
Zdroj: UA.News (Ukrajina)