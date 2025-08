Na summitu v Haagu se lídři dohodli, že budou investovat do nové kritické infrastruktury. Patří sem i plán na výstavbu nového Východoevropského potrubního systému (EEPS), který bude propojen se stávajícím Středoevropským potrubním systémem (CEPS). Vznikne tak propojený podzemní dodavatelský řetězec paliv ze západní Evropy k východním hranicím Aliance. Cílem je zajistit nepřerušované dodávky paliva spojeneckým silám jak v době míru, tak v době války.

V současnosti se NATO při dodávkách paliva do předních linií spoléhá především na železniční a silniční přepravu cisternami. V době míru je tento způsob přepravy dostačující, ale v případě rozsáhlého nasazení sil a trvalých leteckých operací by se spotřeba paliva výrazně zvýšila. Navrhovaný potrubní systém by zahrnoval i nové skladovací objekty a čerpací stanice pro rychlou podporu. Odborníci zdůrazňují, že by výstavba EEPS podpořila i strategii energetické transformace NATO, protože přeprava paliva potrubím produkuje výrazně méně emisí CO₂.

Cena celé výstavby se odhaduje na 21 miliard eur a může trvat až 25 let v závislosti na financování a politických dohodách. Hlavními koordinačními centry by mohly být Česká republika, Polsko a Německo.

Zdroj: Defence24 (Polsko)