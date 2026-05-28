Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

    NATO posiluje Gotland: strategický ostrov má odradit Rusko

    28. května 2026  18:01
    Severoaltlantická aliance a Švédsko posilují obranu ostrova Gotland, který leží uprostřed Baltského moře jen několik set kilometrů od ruského Kaliningradu.  

    Švédská armáda | foto: Försvarsmakten

    Ostrov je pro Alianci strategicky důležitý: kdo ovládá Gotland, může výrazně ovlivnit pohyb lodí a letadel v celém Baltském moři.

    Švédsko proto po vstupu do NATO znovu militarizuje ostrov, obnovuje vojenskou infrastrukturu a posiluje protivzdušnou obranu. Na Gotlandu se konalo první větší cvičení koordinované NATO, kterého se účastnilo asi 18 tisíc vojáků ze 13 zemí. Výcvik měl prověřit připravenost na možný ruský útok i hybridní hrozby, jako jsou sabotáže, rušení signálu nebo útoky dronů.

    Cvičení zároveň ukázalo nové výzvy pro Alianci. Ukrajinští vojáci při výcviku předvedli, jak účinné mohou být drony proti obrněným jednotkám, a podle švédských velitelů musí NATO v této oblasti rychle dohánět zkušenosti z války na Ukrajině. Odborníci zároveň upozorňují, že Gotland zůstává jedním z klíčových míst pro obranu severovýchodního křídla NATO.

    Zdroj: Politico (USA)

    aam; natoaktual.cz

