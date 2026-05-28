Ostrov je pro Alianci strategicky důležitý: kdo ovládá Gotland, může výrazně ovlivnit pohyb lodí a letadel v celém Baltském moři.
Švédsko proto po vstupu do NATO znovu militarizuje ostrov, obnovuje vojenskou infrastrukturu a posiluje protivzdušnou obranu. Na Gotlandu se konalo první větší cvičení koordinované NATO, kterého se účastnilo asi 18 tisíc vojáků ze 13 zemí. Výcvik měl prověřit připravenost na možný ruský útok i hybridní hrozby, jako jsou sabotáže, rušení signálu nebo útoky dronů.
Cvičení zároveň ukázalo nové výzvy pro Alianci. Ukrajinští vojáci při výcviku předvedli, jak účinné mohou být drony proti obrněným jednotkám, a podle švédských velitelů musí NATO v této oblasti rychle dohánět zkušenosti z války na Ukrajině. Odborníci zároveň upozorňují, že Gotland zůstává jedním z klíčových míst pro obranu severovýchodního křídla NATO.
Zdroj: Politico (USA)