Projekt HEIST (Hybrid Space-Submarine Architecture Ensuring Infosec of Telecommunications) by měl zajistit přesnou lokalizaci poškození kabelů a technologie umožňující rychlé přesměrování na satelity. Přestože satelity mají omezenou kapacitu oproti optickým kabelům, probíhá vývoj laserové komunikace, která by mohla zvýšit přenosové rychlosti až 40krát. Aliance plánuje část projektu HEIST zveřejnit, aby bylo možné odhalit slabiny systému.

Zdroj: Tom’s Hardware (Kanada)