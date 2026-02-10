natoaktual.cz

    10. února 2026  19:53
    Očekává se, že Severoatlantická aliance v nadcházejících dnech spustí misi, která by mohla posílit její dohled a vojenské kapacity v Arktidě.  

    Kanadská válečná loď v Arktidě | foto: Kanadské ministerstvo obrany

    Zahájení mise Arktická stráž (Arctic Sentry) může přijít už tento týden, kdy se v Bruselu sejdou ministři obrany Aliance. Diplomaté uvedli, že program může zahrnovat vojenská cvičení, intenzivnější monitoring, nasazení dalších plavidel a leteckých prostředků v regionu – včetně dronů.

    Podle úředníků se ale mise spíš zaměří na efektivnější využití stávajících zdrojů NATO v oblasti, než na rozsáhlé vyslání nových sil. „Mise je součástí úsilí Aliance dál posílit odstrašení a obranu v regionu, zejména s ohledem na vojenskou aktivitu Ruska a rostoucí zájem Číny o oblast Dalekého severu,“ napsal v e-mailu agentuře Reuters úředník NATO.

    NATO minulý týden oznámilo, že misi začalo plánovat. Stalo se tak po jednáních v Davosu mezi Donaldem Trumpem a šéfem NATO Markem Ruttem, která zmírnila napětí kolem Trumpovy ambice získat Grónsko.

    Zdroj: Reuters (Velká Británie)

    aam; natoaktual.cz

