    NATO chce zvýšit výrobu zbraní v Evropě

    19. května 2026  16:37
    Generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte chce příští týden v Bruselu vyzvat evropské zbrojařské firmy k navýšení investic a výroby.  

    ilustrační foto | foto: VOP CZ

    Aliance se tím snaží posílit evropské vojenské schopnosti, snížit závislost na Spojených státech a reagovat na požadavky amerického prezidenta Donalda Trumpa na vyšší obranné výdaje.

    NATO požádalo firmy o informace o plánovaných investicích a možnostech zvýšení produkce, zejména v oblasti protivzdušné obrany a raket dlouhého doletu. Jednání se mají zúčastnit společnosti Rheinmetall, Airbus, Saab, MBDA, Leonardo a Safran. Evropské státy i firmy se přou o příčiny nízké výrobní kapacity. Zbrojařské společnosti kritizují nedostatek dlouhodobých zakázek, vlády naopak tvrdí, že průmysl nerozšiřuje výrobu dostatečně rychle.

    Dalším impulzem k navýšení výroby je rozhodnutí Pentagonu stáhnout 5 000 vojáků z Německa a rychlé vyčerpávání zásob americké munice během konfliktu s Íránem. NATO očekává, že pokud členské státy splní cíl obranných výdajů ve výši pěti procent HDP, zvýší se jejich roční obranné výdaje do roku 2035 přibližně o jeden bilion dolarů oproti roku 2024.

    Mezi tématy na jednání Aliance s firmami bude také otázka snížení závislosti na čínských a tchajwanských komponentech a posílení dodavatelských řetězců.

    Zdroj: Financial Times (Velká Británie)

    dkr; natoaktual.cz

