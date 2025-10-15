„Spojenci zvyšují obrannou průmyslovou produkci, aby zajistili, že Ukrajina bude co nejsilnější a vydrží v boji,“ uvedl Generální tajemník NATO Mark Rutte. Ministři obrany NATO se v Bruselu zabývají také incidenty s ruskými letouny a způsoby, jak posílit alianční obranné schopnosti.
„To zahrnuje systémy protivzdušné obrany a zachycovací prostředky, které jsou zásadní pro ochranu civilního obyvatelstva a infrastruktury Ukrajiny před neustálými ruskými útoky,“ dodal Rutte.
Rutte zdůraznil, že Evropská unie a NATO úzce spolupracují a že mezi nimi nedochází k duplicitě úsilí. „Tato kombinace je klíčová a Rusku se nepodařilo nás rozdělit,“ poznamenal Rutte. Dodal, že NATO se průběžně učí z ukrajinských zkušeností a přizpůsobuje novým technologiím, zejména v oblasti obrany proti dronům. Odmítl také tvrzení, že by spojenecká pomoc Kyjevu slábla.
„Děláme všechno společně, abychom udrželi Ukrajinu silnou. Ale chci zvlášť poděkovat prezidentu Trumpovi a vám osobně za vaše vedení. NATO je nyní mnohem silnější,“ reagoval Rutte během jednání s americkým ministrem obrany Petem Hegsethem. Ocenil také rozhodnutí ze summitu v Haagu, které má vyrovnat obranné výdaje mezi USA, Kanadou a evropskými spojenci. Hegseth označil výsledky jednání za historické a zdůraznil, že rostoucí závazky spojenců se brzy promítnou do konkrétních schopností.
Zdroj: Anadolu Agency (Turecko)