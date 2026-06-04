Vojenské plánování ostrov stále více vnímá jako strategicky zásadní bod pro obranu regionu. Švédsko zde po vstupu do NATO v roce 2024 ukončilo první aliančně koordinované cvičení, do něhož se zapojilo asi 18 tisíc vojáků ze 13 zemí. Podle švédského vrchního velitele Michaela Claessona by ruský útok mohl přijít kdykoliv.
„S dosahem a rozmístěním dnešních zbraňových systémů platí, že kdo ovládá Gotland, ovládá velkou část dění v Baltském moři,“ uvedl Niklas Granholm, zástupce ředitele švédské Obranné výzkumné agentury. Pokud by jej ovládlo Rusko, mohlo by podle expertů ohrozit zásobování pobaltských států a Finska. Švédsko proto ostrov znovu militarizuje, investuje přes 200 milionů eur do infrastruktury, obnovilo protivzdušnou obranu a posiluje jednotky vybavené vozidly CV90 a tanky Leopard 2. Do roka má na ostrov dorazit nejméně tisíc dalších rotačních vojáků.
Cvičení zároveň ukázalo nové výzvy, včetně hybridních útoků a masového využívání dronů. Gotland v posledních měsících čelil sabotáži vodního čerpadla, poškození podmořského kabelu i rušení komunikace.
Ukrajinští vojáci během cvičení několikrát zničili švédské jednotky pomocí dronů, což podle velitele gotlandského pluku Andrease Gustafssona ukázalo nutnost intenzivnějšího výcviku v této oblasti. Švédští představitelé tvrdí, že cílem je nezůstat pasivní a být připraven dříve, než Rusko převezme iniciativu.
Zdroj: Politico (Belgie)