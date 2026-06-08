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    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    NATO testovalo obranu proti dezinformačním útokům

    8. června 2026  16:12
    Severoatlantická aliance v polské Bydhošti uspořádala třídenní simulaci kybernetických a dezinformačních útoků inspirovaných zkušenostmi Ukrajiny z války s Ruskem.  

    Prokremelské lži, konspirace a dezinformace. | foto: X

    Během cvičení fiktivní země Perantsa čelila výpadku energetické sítě po kybernetickém útoku sousedního autoritářského státu Karti. Účastníci zároveň řešili scénáře rozsáhlých záplav a napadení bankovního systému.

    Ukrajinští představitelé v simulaci hráli roli útočníků a prostřednictvím sociálních sítí šířili zprávy vytvořené pomocí umělé inteligence. Ty obviňovaly vládu z neschopnosti a korupce, zatímco nabízely pomoc postiženým obyvatelům. Tým obránců reagoval výzvami k jednotě a varováním před šířením chaosu.

    Cvičení proběhlo v centru JATEC, které NATO otevřelo v roce 2024 za účelem sdílení zkušeností z Ukrajiny. Přibližně třetinu jeho personálu tvoří ukrajinští zástupci z armády, ministerstva obrany a zpravodajských služeb.

    Podle odborníků podobné simulace zlepšují spolupráci mezi státními institucemi a armádou, zároveň však nedokážou plně napodobit podmínky skutečné války. Němečtí představitelé ocenili zejména zkušenosti Ukrajinců s dezinformačními operacemi a využíváním umělé inteligence.

    Zdroj: The Financial Times (Velká Británie)

    dkr; natoaktual.cz

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