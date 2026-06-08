Během cvičení fiktivní země Perantsa čelila výpadku energetické sítě po kybernetickém útoku sousedního autoritářského státu Karti. Účastníci zároveň řešili scénáře rozsáhlých záplav a napadení bankovního systému.
Ukrajinští představitelé v simulaci hráli roli útočníků a prostřednictvím sociálních sítí šířili zprávy vytvořené pomocí umělé inteligence. Ty obviňovaly vládu z neschopnosti a korupce, zatímco nabízely pomoc postiženým obyvatelům. Tým obránců reagoval výzvami k jednotě a varováním před šířením chaosu.
Cvičení proběhlo v centru JATEC, které NATO otevřelo v roce 2024 za účelem sdílení zkušeností z Ukrajiny. Přibližně třetinu jeho personálu tvoří ukrajinští zástupci z armády, ministerstva obrany a zpravodajských služeb.
Podle odborníků podobné simulace zlepšují spolupráci mezi státními institucemi a armádou, zároveň však nedokážou plně napodobit podmínky skutečné války. Němečtí představitelé ocenili zejména zkušenosti Ukrajinců s dezinformačními operacemi a využíváním umělé inteligence.
Zdroj: The Financial Times (Velká Británie)