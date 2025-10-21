natoaktual.cz

    21. října 2025  15:24
    Dvě vojenské lodě Severoatlantické aliance, nizozemská HNLMS Johan de Witt a německá fregata FGS Hamburg, zakotvily v Dublinu při třídenní přístavní návštěvě.  

    Fregata německých ozbrojených sil. (Ilustrační foto) | foto: Bundeswehr/Florian Draxler

    Cílem akce bylo posílit spolupráci s partnerskými státy, mezi nimiž má Irsko postavení ceněného partnera NATO, a potvrdit závazek Aliance k zajištění námořní bezpečnosti.

    Plavidla, která působí v rámci Stálé námořní skupiny NATO 1 (SNMG1), se u irského pobřeží zúčastnila společného cvičení s hlídkovou lodí LÉ William Butler Yeats z Irské námořní služby. Během manévrovacího cvičení PASSEX jednotky procvičovaly manévrování a komunikaci, čímž demonstrovaly vysokou úroveň interoperability mezi členskými a partnerskými státy.

    Velitel SNMG1, komodor nizozemského královského námořnictva Arjen Warnaar, absolvoval během návštěvy řadu zdvořilostních setkání s irskými představiteli. Na palubě lodi Johan de Witt se konal diplomatický recepční večer za účasti zástupců několika členských zemí NATO, irské vlády a místní komunity. Návštěva spojila operační výcvik s kulturní diplomacií a přispěla k posílení mezinárodních vztahů i morálky posádek.

    Zdroj: NATO

    vst; natoaktual.cz

