Cílem akce bylo posílit spolupráci s partnerskými státy, mezi nimiž má Irsko postavení ceněného partnera NATO, a potvrdit závazek Aliance k zajištění námořní bezpečnosti.
Plavidla, která působí v rámci Stálé námořní skupiny NATO 1 (SNMG1), se u irského pobřeží zúčastnila společného cvičení s hlídkovou lodí LÉ William Butler Yeats z Irské námořní služby. Během manévrovacího cvičení PASSEX jednotky procvičovaly manévrování a komunikaci, čímž demonstrovaly vysokou úroveň interoperability mezi členskými a partnerskými státy.
Velitel SNMG1, komodor nizozemského královského námořnictva Arjen Warnaar, absolvoval během návštěvy řadu zdvořilostních setkání s irskými představiteli. Na palubě lodi Johan de Witt se konal diplomatický recepční večer za účasti zástupců několika členských zemí NATO, irské vlády a místní komunity. Návštěva spojila operační výcvik s kulturní diplomacií a přispěla k posílení mezinárodních vztahů i morálky posádek.
Zdroj: NATO