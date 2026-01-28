Oznámila to samotná firma na svých webových stránkách. Tříletý kontrakt má podobu rámcové smlouvy, kterou bude možné v budoucnu prodloužit.
ASELSAN bude dodávat identifikační systémy IFF určené k posílení schopností odstrašení rostoucích globálních vzdušných hrozeb. Společnost uvedla, že je dlouhodobým dodavatelem IFF technologií. IFF zařízení využívají rádiové frekvence a data z radarů k rozlišení cílů na principu vlastní-cizí a jsou kompatibilní se standardy NATO, přičemž vybrané varianty jsou určeny pro krátké a střední vzdálenosti a budou odpovídat současným potřebám protivzdušné obrany.
Zdroj: Oboronka (Ukrajina)