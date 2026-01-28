natoaktual.cz

    28. ledna 2026  17:02
    Agentura Severoatlantické aliance pro podporu a pořizování (NSPA) podepsala smlouvu s tureckou obrannou společností ASELSAN na nákup identifikačních systémů vlastní-cizí (IFF) pro přenosné protiletadlové raketové komplety.  

    Sídlo Severoatlantické aliance v Bruselu | foto: NATO Photos

    Oznámila to samotná firma na svých webových stránkách. Tříletý kontrakt má podobu rámcové smlouvy, kterou bude možné v budoucnu prodloužit.

    ASELSAN bude dodávat identifikační systémy IFF určené k posílení schopností odstrašení rostoucích globálních vzdušných hrozeb. Společnost uvedla, že je dlouhodobým dodavatelem IFF technologií. IFF zařízení využívají rádiové frekvence a data z radarů k rozlišení cílů na principu vlastní-cizí a jsou kompatibilní se standardy NATO, přičemž vybrané varianty jsou určeny pro krátké a střední vzdálenosti a budou odpovídat současným potřebám protivzdušné obrany.

    Zdroj: Oboronka (Ukrajina)

    natoaktual.cz

