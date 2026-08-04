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    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    NATO musí varovat Moskvu před raketovými provokacemi, tvrdí exdiplomat Fried

    4. srpna 2026  16:40
    Severoatlantická aliance by měla dát Moskvě jasně najevo, že pokračující vnikání ruských raket do aliančního vzdušného prostoru povede k odvetným krokům, které se Rusku nebudou líbit.  

    ilustrační foto | foto: @Osinttechnical

    V rozhovoru pro stanici TVP World to uvedl bývalý americký velvyslanec v Polsku Daniel Fried. Reagoval tak na nedávný dopad ruské střely s plochou dráhou letu Kh-101 na polském území. Podle Frieda představuje jakýkoli podobný incident útok na Polsko i na NATO jako celek a státy na východním křídle by této hrozbě neměly čelit osamoceně.

    Bývalý diplomat navrhl, aby Aliance zvážila zřízení obranné zóny nad západní Ukrajinou, kde by bylo možné ruské rakety zachycovat ještě předtím, než zasáhnou území členských států. Zdůraznil, že do takové iniciativy se musí zapojit celá Aliance, čímž se zamezí snahám Moskvy izolovat Polsko a vyvíjet na něj samostatný tlak. Společný postup spojenců je podle něj klíčový pro udržení věrohodnosti kolektivní obrany na východním křídle.

    Fried se vyjádřil také k polsko-ukrajinským vztahům, v nichž vnímá pozitivní posun a snahu Kyjeva překonat předchozí diplomatické rozpory. Nedávné setkání ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského s polským premiérem Donaldem Tuskem označil za významný krok vpřed. Dlouhodobé historické spory podle něj slouží výhradně zájmům Ruska, a proto je nezbytné, aby se Polsko, Ukrajina i celý demokratický svět sjednotily v odporu proti agresi Kremlu.

    Zdroj: TVP World (Polsko)

    maj; natoaktual.cz

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