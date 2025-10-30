Dvoutýdenní cvičení Digital Backbone Experiment (DiBaX 2025) začalo na vojenské základně Ādaži a propojuje armády členských států, obranný průmysl a výzkumné instituce z celé Aliance.
Cílem cvičení je prověřit technologie určené ke zlepšení konektivity a odolnosti bojiště v prostředí s elektronickým a kybernetickým rušením. Podle lotyšského ministerstva obrany je DiBaX 2025 jediným experimentem NATO takového rozsahu, který kombinuje živé vojenské zkoušky a pokročilé virtuální simulace.
Letošní ročník se zaměřuje na systémy řízené umělou inteligencí pro detekci hrozeb a podporu rozhodování, stejně jako na autonomní vzdušné a pozemní prostředky schopné provádět průzkumné a logistické operace v prostředí s omezenou komunikací.
Zdroj: The Defense Post (USA)