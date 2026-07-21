Matulionis ujistil, že Aliance bere vážně varování před zvýšeným rizikem ruských provokací v Pobaltí i jinde v Evropě v nadcházejících měsících.
Lídři zemí východního křídla NATO nedávno zveřejnili varování, podle nichž Rusko na jejich území připravuje provokace. Litevské úřady označily za potenciální cíle kritickou dopravní a energetickou infrastrukturu a u těchto objektů již zpřísnily bezpečnostní opatření.
Podle Matulionise mohou mít chystané provokace nejrůznější formu – od operací pod falešnou vlajkou s cílem svalit vinu na Ukrajinu, až po sabotáže podobné těm, k nimž v Evropě docházelo v posledních letech. Dodal, že hrozba se netýká jen pobaltských států, ale i dalších zemí, které výrazně podporují Ukrajinu. Možnost, že by se Rusko připravovalo na invazi do některého z členských států Aliance, vyloučil.
Zdroj: LRT (Litva)