natoaktual.cz

Nové factboxy

Víte, k čemu slouží Parlamentní
shromáždění NATO?

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    NATO podpoří Litvu, pokud Rusko v oblasti vyostří provokace

    21. července 2026  20:59
    Hlavní poradce litevského prezidenta Gitanase Nausėdy v oblasti národní bezpečnosti Deividas Matulionis uvedl, že by členské státy Severoatlantické aliance vyslaly dodatečné vojenské kapacity, pokud by ruské provokace v regionu vyvolaly kritickou bezpečnostní situaci.  

    Litevská armáda | foto: @Lithuanian_MoD

    Matulionis ujistil, že Aliance bere vážně varování před zvýšeným rizikem ruských provokací v Pobaltí i jinde v Evropě v nadcházejících měsících.

    Lídři zemí východního křídla NATO nedávno zveřejnili varování, podle nichž Rusko na jejich území připravuje provokace. Litevské úřady označily za potenciální cíle kritickou dopravní a energetickou infrastrukturu a u těchto objektů již zpřísnily bezpečnostní opatření.

    Podle Matulionise mohou mít chystané provokace nejrůznější formu – od operací pod falešnou vlajkou s cílem svalit vinu na Ukrajinu, až po sabotáže podobné těm, k nimž v Evropě docházelo v posledních letech. Dodal, že hrozba se netýká jen pobaltských států, ale i dalších zemí, které výrazně podporují Ukrajinu. Možnost, že by se Rusko připravovalo na invazi do některého z členských států Aliance, vyloučil.

    Zdroj: LRT (Litva)

    rku; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media