Litevská firma Astrolight zde předvedla laserový komunikační systém POLARIS, který má být v praxi nedetekovatelný, nerušitelný a až stokrát rychlejší než výměna dat přes klasické radiové frekvence. Dvě pozemní stanice pracovaly nepřetržitě devět dní – i v dešti a mlze – a prokázaly interoperabilitu s aliančními systémy při spojení základny s improvizovaným velitelským stanovištěm.
Rušení GPS a RF signálů z Ruska a Kaliningradu, které se postupně šíří i do dalších částí Evropy a Blízkého východu, dává impuls pro implementaci a vývoj nových technologií. Radiová komunikace je navíc pomalá, náchylná k rušení a svými emisemi prozrazuje polohu jednotek. Laserové spojení tyto slabiny eliminuje a zároveň zůstává funkční i v horším počasí.
POLARIS je kompaktní a má být snadno nasaditelný na vozidlech, lodích, letounech i ve vesmírných aplikacích. DiBaX vedené aliančním velitelstvím transformace a lotyšským ministerstvem obrany se zaměřilo také na bezosádkové systémy a využití umělé inteligence, zatímco evropské státy současně řeší narůstající počet ruských dronových incidentů v regionu. „S tím, jak případy rušení GPS a jiných signálů narůstají na území NATO, stává se vojenská komunikace plnohodnotným bojištěm. DiBaX ukázal, že naše technologie může zajistit rychlost, objem a bezpečnost přenosu dat, které moderní taktické operace na zemi potřebují a které tradiční komunikační metody nezvládají,“ uvedl generální ředitel společnosti Astrolight Laurynas Mačiulis.
Zdroj: EDR Magazine (Francie)