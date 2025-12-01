natoaktual.cz

    1. prosince 2025  14:47
    Severoatlantická aliance uvažuje o „agresivnějším“ přístupu k potírání ruských hybridních útoků.  

    Šéf Vojenského výboru NATO Giuseppe Cavo Dragone | foto: NATO Photos

    Jedná se především o kyberútoky, sabotáže a narušování vzdušného prostoru po celé Evropě.

    „Aliance posuzuje, jak čelit hybridním hrozbám, které v Evropě zesílily. Zkoumáme všechno. V kyberprostoru jsme spíše reaktivní. Přemýšlíme o tom, zda nebýt agresivnější a jednat proaktivně místo reaktivně,“ uvedl nejvyšší vojenský představitel Aliance admirál Giuseppe Cavo Dragone. Podle něj by preventivní úder mohl být považován za obrannou akci, ale je to vzdálené našemu obvyklému způsobu myšlení a jednání.

    „Na rozdíl od našeho protivníka jsme vázáni mnohem větším počtem omezení, zejména etických, právních a jurisdikčních,“ přiznal Dragone.

    NATO nedávno zaznamenalo úspěch mise Baltic Sentry v Baltském moři, kde byla nasazena hlídková a průzkumná technika proti stínové flotile Ruska. Jde o důkaz toho, že preventivní opatření mohou fungovat. Evropské státy proto zvažují nové způsoby reakce na ruskou hybridní válku, včetně společných útočných kyberoperací, překvapivých cvičení vedených NATO a rychlejšího, koordinovanějšího určování odpovědnosti za hybridní útoky.

    Zdroj: TVP World (Polsko)

    asš; natoaktual.cz

