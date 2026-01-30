natoaktual.cz

    30. ledna 2026  14:30
    Severoatlantická aliance podle dostupných informací plánuje v příštích dvou letech výrazně posílit vyzbrojení podél hranic s Ruskem a Běloruskem. Chce navýšit zásoby zbraní a munice a vybudovat také automatizovanou či robotickou zónu.  

    Okolí estonského města Narva, kde ruští pohraničníci narušili hranici (17. prosince 2025) | foto: @MFAestonia

    Generál Bundeswehru Thomas Löwin se stal prvním generálem NATO, který o této nové obranné koncepci veřejně promluvil – o tzv. Východní linii odstrašení (EFDL). Podle médií by měla být realizována do konce roku 2027.

    Löwin dodal, že Aliance chce vybudovat komplexní, vícevrstvý obranný systém podél hranice s Ruskem a Běloruskem a k obraně využít nejen konvenční síly, ale také překážky a moderní technologie. Cílem je vytvořit v pohraničí robotickou, tedy automatizovanou zónu, kterou by případný útočník musel nejprve překonat.

    Systém průzkumných senzorů a převážně automatizovaných či robotických zbraní má podle něj pomoci zastavit ruské síly už v počáteční fázi případného útoku a zároveň omezit riziko pro vojáky NATO. Nová zóna na hranici s Ruskem a Běloruskem má být přitom převážně bezpilotní.

    Zdroj: Freedom (Ukrajina)

