Generál Bundeswehru Thomas Löwin se stal prvním generálem NATO, který o této nové obranné koncepci veřejně promluvil – o tzv. Východní linii odstrašení (EFDL). Podle médií by měla být realizována do konce roku 2027.
Löwin dodal, že Aliance chce vybudovat komplexní, vícevrstvý obranný systém podél hranice s Ruskem a Běloruskem a k obraně využít nejen konvenční síly, ale také překážky a moderní technologie. Cílem je vytvořit v pohraničí robotickou, tedy automatizovanou zónu, kterou by případný útočník musel nejprve překonat.
Systém průzkumných senzorů a převážně automatizovaných či robotických zbraní má podle něj pomoci zastavit ruské síly už v počáteční fázi případného útoku a zároveň omezit riziko pro vojáky NATO. Nová zóna na hranici s Ruskem a Běloruskem má být přitom převážně bezpilotní.
